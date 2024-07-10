Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые имеются в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), не могут справиться с российскими крылатыми ракетами «воздух — земля», такими как Х-69. Об этом заявил генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона» в среду, 10 июля.
«Все типы крылатых ракет, разработанные ГосМКБ «Радуга» для поражения наземных целей, не потеряли своих точностных характеристик в ходе СВО (Специальной военной операции. — Ред.), даже в условиях применения противником современных средств ПВО (Противовоздушная оборона. — Ред.) и РЭП (Радиоэлектронное подавление. — Ред.), при существенном увеличения количества этих средств», — подчеркнул разработчик.
По его словам, показавшие себя на деле ракеты подтвердили все заявленные тактико-технические характеристики.
Богатиков сообщил, что украинские РЭБ в целом малоэффективны, но даже на этом фоне успешность применения в зоне СВО на Украине ракет Х-69 не раз отмечалась западными СМИ.
«Украинский портал Defence Express, впечатленный результатами уничтожения Трипольский ТЭС под Киевом, назвал ракету Х-69 «оружием страшнее «Кинжала», — отметил гендиректор.
Он также на помнил, что наданный момент Х-69 является единственной в мире ракетой большой дальности, которая может быть размещена внутри отсека вооружения самолета фронтовой авиации.
«Компактность ракеты сочетается с высоким уровнем тактико-технических характеристик: большой дальностью полета, высокой точностью попадания (круговое вероятное отклонение (КВО) варьируется от 5 м до 7 м), мощной проникающей боевой частью (масса — 300 кг) и предельно минимизированным уровнем радиолокационной заметности», — перечислил Богатиков.
Он подчеркнул, что при помощи этих ракет самолеты российской авиации способны наносить удары вглубь занимаемой противником территории, при этом не входя в зону действия украинских средств противовоздушной обороны.
Ранее, 2 июля, сообщалось, что и на Украине, и на Западе признали, что тяжелые боеприпасы ФАБ-3000 изменили ход боевых действий и позволили российским войскам продвинуться на всех направлениях. Кроме того, для борьбы с российской авиацией по всей линии фронта Украине не хватает комплексов ПВО и ракет к ним.
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