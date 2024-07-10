Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые имеются в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), не могут справиться с российскими крылатыми ракетами «воздух — земля», такими как Х-69. Об этом заявил генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона» в среду, 10 июля.

«Все типы крылатых ракет, разработанные ГосМКБ «Радуга» для поражения наземных целей, не потеряли своих точностных характеристик в ходе СВО (Специальной военной операции. — Ред.), даже в условиях применения противником современных средств ПВО (Противовоздушная оборона. — Ред.) и РЭП (Радиоэлектронное подавление. — Ред.), при существенном увеличения количества этих средств», — подчеркнул разработчик.

По его словам, показавшие себя на деле ракеты подтвердили все заявленные тактико-технические характеристики.

Богатиков сообщил, что украинские РЭБ в целом малоэффективны, но даже на этом фоне успешность применения в зоне СВО на Украине ракет Х-69 не раз отмечалась западными СМИ.

«Украинский портал Defence Express, впечатленный результатами уничтожения Трипольский ТЭС под Киевом, назвал ракету Х-69 «оружием страшнее «Кинжала», — отметил гендиректор.

Он также на помнил, что наданный момент Х-69 является единственной в мире ракетой большой дальности, которая может быть размещена внутри отсека вооружения самолета фронтовой авиации.

«Компактность ракеты сочетается с высоким уровнем тактико-технических характеристик: большой дальностью полета, высокой точностью попадания (круговое вероятное отклонение (КВО) варьируется от 5 м до 7 м), мощной проникающей боевой час­тью (масса — 300 кг) и предельно минимизированным уровнем радио­локационной заметности», — перечислил Богатиков.

Он подчеркнул, что при помощи этих ракет самолеты российской авиации способны наносить удары вглубь занимаемой противником территории, при этом не входя в зону действия украинских средств противовоздушной обороны.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что и на Украине, и на Западе признали, что тяжелые боеприпасы ФАБ-3000 изменили ход боевых действий и позволили российским войскам продвинуться на всех направлениях. Кроме того, для борьбы с российской авиацией по всей линии фронта Украине не хватает комплексов ПВО и ракет к ним.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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