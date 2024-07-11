Рядовой Артем Орлов в составе штурмового отряда продвигался вглубь обороны противника. В ходе выполнения боевой задачи он смог уничтожить пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации в четверг, 11 июля, рассказали в Минобороны.

Заняв выгодную огневую позицию, рядовой Орлов точным выстрелом уничтожил командира подразделения ВСУ. Это повергло утратившего управление противника в хаос, и российские штурмовики сумели уничтожить значительную часть обороняющегося подразделения ВСУ.

Продвигаясь далее, штурмгруппа попала под огонь крупнокалиберного пулемета. Рядовой Орлов оперативно определил откуда ведется огонь и скрытно занял выгодную позицию для стрельбы. Несколькими точными выстрелами он уничтожил пулеметный расчет.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Орлова ВСУ понесли значительные потери и отступили с занимаемых позиций.

Тем временем штурмовое подразделение, в составе которого действовал санитарный инструктор гвардии ефрейтор Михаил Титов, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов, когда ВСУ попытались остановить продвижение российских войск.

В ходе боя Титов заметил, что один из сослуживцев получил ранение и не может выбраться из-под вражеского огня. Гвардии ефрейтор оперативно эвакуировал пострадавшего в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь, после чего вернулся на позиции и продолжил бой.

Титов уничтожил группу боевиков, которые пытались скрытно подобраться с фланга к позициям пулеметного расчета ВС РФ. Так действия гвардии ефрейтора Титова помогли спасти жизни российских военнослужащих и продолжить наступление.

Днем ранее, 10 июля, отделение под командованием старшего сержанта Александра Мешкова получило задачу выбить боевиков ВСУ из укрепленного опорного пункта на одном из тактически значимых направлений. Выполнив задачу, российские штурмовики четыре дня удерживали важные рубежи, не позволяя противнику вернуть потерянное.

В тот же день российские военные операторы БПЛА группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» о работе в зоне проведения спецоперации. Главная задача операторов — провести пехоту до точки назначения в кратчайшие сроки и без потерь. Для этого следует иметь не только отточенные навыки работы с беспилотниками, но и некоторые физические данные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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