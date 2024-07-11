Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует продолжить расширение в Черном море и на Балканах
Происшествия
Пожар на площади 1.8 тыс. кв. м вспыхнул в красноярском автосервисе
Мир
НАТО объявил о поддержке намерения Украины стать частью альянса
Происшествия
Неразорвавшаяся ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
Армия
Операторы БПЛА группировки «Центр» раскрыли особенности эффективной работы
Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
Здоровье
Психолог перечислила методы борьбы женщин за мужчин
Мир
Орбан предупредил о последствиях возрастающей роли НАТО в конфликте на Украине
Общество
МВД РФ объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова
Мир
ЦАХАЛ сообщила о падении выпущенной из Ливана ракеты на севере Израиля
Здоровье
Психолог дала советы по избавлению от синдрома достигатора
Мир
На Украине сообщили о четырех сожженных за ночь машинах военных ВСУ
Мир
Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине
Общество
Суд продлил арест фигуранта по делу главного кадровика МО Кузнецова до 12 октября
Армия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
Общество
МВД России объявило в розыск экс-президента харьковского ФК «Металлист»
Мир
Власти Чернигова на Украине переименовали 35 улиц в рамках дерусификации
Сюжет:

Рядовой Орлов в составе штурмгруппы уничтожил пулеметный расчет ВСУ

0
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рядовой Артем Орлов в составе штурмового отряда продвигался вглубь обороны противника. В ходе выполнения боевой задачи он смог уничтожить пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации в четверг, 11 июля, рассказали в Минобороны.

Заняв выгодную огневую позицию, рядовой Орлов точным выстрелом уничтожил командира подразделения ВСУ. Это повергло утратившего управление противника в хаос, и российские штурмовики сумели уничтожить значительную часть обороняющегося подразделения ВСУ.

Продвигаясь далее, штурмгруппа попала под огонь крупнокалиберного пулемета. Рядовой Орлов оперативно определил откуда ведется огонь и скрытно занял выгодную позицию для стрельбы. Несколькими точными выстрелами он уничтожил пулеметный расчет.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Орлова ВСУ понесли значительные потери и отступили с занимаемых позиций.

Тем временем штурмовое подразделение, в составе которого действовал санитарный инструктор гвардии ефрейтор Михаил Титов, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов, когда ВСУ попытались остановить продвижение российских войск.

В ходе боя Титов заметил, что один из сослуживцев получил ранение и не может выбраться из-под вражеского огня. Гвардии ефрейтор оперативно эвакуировал пострадавшего в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь, после чего вернулся на позиции и продолжил бой.

Титов уничтожил группу боевиков, которые пытались скрытно подобраться с фланга к позициям пулеметного расчета ВС РФ. Так действия гвардии ефрейтора Титова помогли спасти жизни российских военнослужащих и продолжить наступление.

«Чувствуешь, что делаешь что-то полезное, когда попадаешь по цели»
Как расчеты ЗРК «Стрела» и комплексов «Оса» охраняют небо над Донбассом

Днем ранее, 10 июля, отделение под командованием старшего сержанта Александра Мешкова получило задачу выбить боевиков ВСУ из укрепленного опорного пункта на одном из тактически значимых направлений. Выполнив задачу, российские штурмовики четыре дня удерживали важные рубежи, не позволяя противнику вернуть потерянное.

В тот же день российские военные операторы БПЛА группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» о работе в зоне проведения спецоперации. Главная задача операторов — провести пехоту до точки назначения в кратчайшие сроки и без потерь. Для этого следует иметь не только отточенные навыки работы с беспилотниками, но и некоторые физические данные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024