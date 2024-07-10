Штурмгруппа ВС РФ захватила опорпункт ВСУ и четыре дня удерживала важные рубежи

Отделение под командованием старшего сержанта Александра Мешкова получило задачу выбить боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепленного опорного пункта на одном из тактически значимых направлений. О новых подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации в среду, 10 июля, рассказали в Минобороны.

После грамотной разведки местности Мешков определил основные направления движения российских штурмовиков и лично возглавил штурмгруппу. Используя рельеф, штурмовики выдвинулись на рубеж атаки. Единым рывком они преодолели открытый участок и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт.

Старший сержант Мешков, управляя действиями огневой группы, обеспечил успешное и быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта. Обнаружив в одном из блиндажей уцелевших военнослужащих ВСУ, он заставил их сдаться в плен. Опорпункт был взят.

Чтобы пресечь попытки ВСУ выбить российских бойцов с выгодной позиции, старший сержант Мешков организовал оборону и рассредоточил огневые средства своей группы на опасных направлениях возможной атаки. Точное планирование помогло штурмовикам в течение четырех суток успешно удерживать позиции и отразить несколько контратак.

В результате грамотных и мужественных действий Александра Мешкова важный опорный пункт ВСУ был удержан, противнику нанесены значительные потери и созданы условия для продолжения наступления вглубь обороны.

Тем временем сержант Илья Кильдишев выполнял задачи по организации и поддержанию устойчивой связи в интересах командования батальонной тактической группы (БТГр) российских войск. Подразделения БТГр, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли их с занимаемых позиций, но ответный минометный огонь по наступающим ВС РФ осколком мины повредил модуль связи.

Тогда сержант Кильдишев, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, выдвинулся к поврежденному модулю. Он оперативно восстановил работоспособность связного модуля и заново настроил радиостанцию. По вновь организованным каналам связи командование уточнило задачи подразделениям, также были переданы координаты расположения огневых позиций ВСУ и нанесен артиллерийский удар.

Мужественные и самоотверженные действия сержанта Кильдишева на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

Днем ранее, 9 июля, в Минобороны рассказали, как старший наводчик боевой машины реактивной системы залпового огня ефрейтор Михаил Лазарев выполнял задачу по огневой поддержке российских военных, ведущих наступление на позиции ВСУ. Обнаружив при разведке скопления живой силы и бронетехники противника, ефрейтор оперативно сделал нужные расчеты и нанес точный огневой удар по позициям ВСУ.

В тот же день бойцы расчета миномета «Тюльпан» рассказали «Известиям» о своей работе на южнодонецком направлении. Снаряд самого крупного самоходного миномета может оставить воронку глубиной в 6 м, а корректируемые мины легко смещаются в воздухе, поэтому погрешность минимальна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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