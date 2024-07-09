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Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать позиции российских военных

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Старший наводчик боевой машины РСЗО (реактивная система залпового огня) ефрейтор Михаил Лазарев выполнял задачу по огневой поддержке российских военных, ведущих наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации во вторник, 9 июля, рассказали в Минобороны.

При ведении разведки передовая группа обнаружила скопления живой силы и бронетехники противника, которые готовились атаковать позиции ВС РФ. Командир группы передал координаты ВСУ артиллеристам по средствам радиосвязи.

Приняв информацию, ефрейтор Лазарев оперативно сделал нужные расчеты для стрельбы и нанес точный огневой удар по позициям украинских боевиков. Поразив объекты ВСУ, он оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район.

Благодаря мужеству, самоотверженности и высокому уровню подготовки ефрейтора Лазарева, а также слаженности работы экипажа боевой машины РСЗО, противнику был нанесен существенный урон, в результате чего российские военнослужащие развили активное наступление на позиции ВСУ.

Тем временем отделение комплекса ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) под командованием сержанта Максима Глебова на одном из напряженных участков фронта выполняло задачи по уничтожению вооружения и военной техники ВСУ.

На боевом дежурстве сержант Глебов заметил выдвижение техники противника в направлении позиций российских войск. Расчет противотанкового комплекса открыл огонь по бронеавтомобилю украинских боевиков, уничтожив его с первого выстрела.

Оперативно сменив позицию, сержант заметил пулеметный расчет ВСУ, который стрелял по российским военнослужащим. Тогда вторым выстрелом он уничтожил пулеметную точку противника. Потеряв одну боевую машину и до 15 человек личного состава ВСУ, украинские боевики отступили.

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Днем ранее, 8 июля, в Минобороны рассказали, как старший водитель мотострелковой роты рядовой Иван Евсеев в составе сводной автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям. Приближаясь к полю боя, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника, что не помешало Евсееву вывести загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

Тогда же стало известно о том, как расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили гаубицу М-777 ВСУ производства США на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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