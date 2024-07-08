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Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО
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Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство обороны России 8 июля рассказало о новых подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые успешно выполняют боевые задачи, рискуя своей жизнью для скорейшего достижения победы в зоне специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что старший водитель мотострелковой роты рядовой Иван Евсеев в составе сводной автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Приближаясь к полю боя, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Евсеев под плотным огнем боевиков, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону. В Минобороны отметили, что в результате проявленной смелости, решительности и профессионализму военнослужащего общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских вооруженных формирований.

Также в министерстве отметили заслуги старшины Андрея Попонова. Под его командованием в ходе наступления российских войск на стратегически важном рубеже штурмовое подразделение прорвало оборону украинских боевиков, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

Противник при поддержке огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских штурмовиков с занятых позиций и дважды контратаковал район, удерживаемый нашими военнослужащими. Однако, находясь в обороне, Попонов с подчиненными в ближнем бою уничтожили более десятка боевиков. Кроме того, в ходе боя он лично осуществлял корректировку огня российской артиллерии по вражеским позициям, что заставило противника, понеся потери, отступить, добавили в Министерстве обороны.

Отмечается, что умелое управление вверенным подразделением и решительные действия Попонова позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск.

Поразительные средства: как применяются кассетные боеприпасы в СВО
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Ранее, 7 июля, были опубликованы новые кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по аэродрому в Кривом Роге 3 июля. На них видно, как после удара ВС России происходит сначала первичное возгорание, затем разлив авиационного топлива. После этого происходит детонация авиационных средств поражения (АСП). В результате атаки были уничтожены украинские воздушные суда.

До этого, 6 июля, был освобожден населенный пункт Сокол в ДНР. Также Вооруженные силы России поразили украинский склад авиационных средств поражения и стоянку беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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