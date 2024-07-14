Реклама
Прямой эфир
Мир
ФБР установило личность причастного к покушению на Трампа
Мир
Очевидец покушения на Трампа предупреждал полицию о вооруженном человеке
Мир
CNN сообщил об идентификации ФБР подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
Армия
Морские пехотинцы ЧФ группировки «Днепр» отработали навыки ведения штурма в зоне СВО
Интернет и технологии
Количество email-рассылок в 2024 году в России увеличилось вдвое
Общество
Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля
Армия
Бойцам ВС РФ передали икону Святых небесных покровителей воинства Российского
Недвижимость
Цены на новостройки выросли в 11 крупнейших городах России
Армия
Российский FPV-дрон тараном сбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ
Мир
Глава дипломатии Евросоюза Боррель осудил нападение на Трампа
Мир
СМИ узнали о невозможности Порошенко выехать с Украины на съезд республиканцев США
Мир
На Украине сообщили о привлечении боевиков «Азова» к обновлению школьной программы
Мир
Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек
Мир
Сирийская армия заявила о гибели военного при ударах Израиля по Дамаску
Мир
В Нью-Йорке усилили меры безопасности в районе небоскреба Trump Tower
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Мир
В Афинах три человека пострадали в перестрелке футбольных фанатов перед матчем
Сюжет:

Морские пехотинцы ЧФ группировки «Днепр» отработали навыки ведения штурма в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) из состава группировки войск «Днепр» провели тренировки по закреплению навыков штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны РФ 14 июля показало фрагмент тренировки на полигоне в тыловом районе СВО.

В ходе штурмовых действий военнослужащие оттачивают навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление и занятия различных позиций и фортификационных сооружений.

Одновременно с этим командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между бойцами штурмовых групп и подразделениями различного предназначения.

Морские пехотинцы Черноморского флота за период выполнения задач в ходе специальной военной операции заслужили несколько государственных и ведомственных наград. Многие военнослужащие награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших», рассказали в оборонном ведомстве.

Оглушительный РЭБ: новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО
Разработка предназначена для защиты техники от вражеских беспилотников

Ранее, 16 июня, Минобороны показало, как морпехи Северного флота из состава группировки войск «Днепр» провели тренировки по форсированию водных преград и высадке десанта на берег Днепра. В тыловом районе морские пехотинцы отрабатывают навыки действий при форсировании водных преград и высадке речного десанта с лодок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024