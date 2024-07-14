Морские пехотинцы ЧФ группировки «Днепр» отработали навыки ведения штурма в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) из состава группировки войск «Днепр» провели тренировки по закреплению навыков штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны РФ 14 июля показало фрагмент тренировки на полигоне в тыловом районе СВО.
В ходе штурмовых действий военнослужащие оттачивают навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление и занятия различных позиций и фортификационных сооружений.
Одновременно с этим командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между бойцами штурмовых групп и подразделениями различного предназначения.
Морские пехотинцы Черноморского флота за период выполнения задач в ходе специальной военной операции заслужили несколько государственных и ведомственных наград. Многие военнослужащие награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших», рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее, 16 июня, Минобороны показало, как морпехи Северного флота из состава группировки войск «Днепр» провели тренировки по форсированию водных преград и высадке десанта на берег Днепра. В тыловом районе морские пехотинцы отрабатывают навыки действий при форсировании водных преград и высадке речного десанта с лодок.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».