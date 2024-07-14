Российский FPV-дрон тараном сбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ
Российский FPV-дрон тараном сбил в небе ударный гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 июля сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры работы военных российской армии.
«Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа «Баба Яга», который летел в направлении наших позиций для сброса мин», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), оценив обстановку, набрал нужную высоту, зашел на удобную траекторию и протаранил дрон ВСУ. Гексакоптер «Баба Яга» взорвался в воздухе.
Ведомство напомнило, что операторы БПЛА ВС РФ непрерывно ведут разведку противника с помощью квадрокоптеров. В течение дня они обнаруживают до нескольких десятков различных целей для уничтожения.
13 июля Минобороны показало удар десантников ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» по станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Цель была успешно достигнута.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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