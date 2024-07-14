Байдену сообщили об инциденте со стрельбой во время речи Трампа
Президент США Джо Байден был поставлен в известность о ситуации со стрельбой в ходе выступления экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме в субботу, 13 июля.
«Президент получил первичную информацию об инциденте, который произошел на митинге бывшего президента Трампа», — цитирует сообщение администрации президента США Reuters.
О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире, который остановили после случившегося. В соцсетях были опубликованы видео, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке.
Начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что служба работает над выяснением обстоятельств стрельбы. В свою очередь газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Стивена Чуна сообщила, что экс-президент находится в хорошем самочувствии и проходит обследование в больнице.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.