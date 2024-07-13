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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Украинский беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом 13 июля сообщило Минобороны.

Атака была отражена около 18:10 мск.

В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакованы четыре населенных пункта: села Теребрено, Репяховка, Безымено и поселок Октябрьский. В последнем в результате сброса боеприпаса на автомобиль есть пострадавший.

«Мужчину с поверхностным ранением шеи и баротравмой бригада «скорой» доставила в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он, добавив, что после оказанной медпомощи пострадавший отпущен домой.

В указанных селах в результате атак поврежден ряд частных и хозяйственных построек. В частности, в Безымено в одном из жилых домов произошел пожар.

Позднее, в 18:40, средства ПВО уничтожили еще один БПЛА над регионом.

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Ранее в этот день оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО в ночь на субботу уничтожили четыре беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами: два БПЛА — над территорией Ростовской области, один — над Белгородской и один — над Курской.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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