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За ночь средства ПВО РФ уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России

Минобороны: ВС РФ за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом 13 июля сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — уточнила пресс-служба ведомства в Telegram.

Другая информация не сообщается.

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Ранее в этот день оборонное ведомство показало, как десантники ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на правобережье Днепра в Херсонской области.

Накануне замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров сообщил, что российские военные начали получать карабины для борьбы с дронами. Он отметил, что они поставляются в большом количестве и поставки будут увеличиваться.

До этого, 25 мая, президент России Владимир Путин на совещании по оборонно-промышленному комплексу сообщил, что объемы поставок оружия в ВС РФ во время специальной военной операции выросли. Например, ракетно-артиллерийского вооружения войскам стали передавать в 22 раза больше, поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) увеличились в 15 раз, а боеприпасов и средств поражения — в 14 раз.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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