В ВС РФ начались поставки карабинов для борьбы с беспилотниками
Минобороны России начало передавать Вооруженным силам (ВС) карабины для борьбы с дронами. Об этом 12 июля сообщил журналистам замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
«У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких карабинов», — сказал Евкуров, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что это современное автоматическое и полуавтоматическое качественное оружие и его поставки будут увеличиваться.
Ранее, 5 июня, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил им определить, в каких объемах должны производиться наиболее востребованные виды вооружений: нужно учесть рентабельность их изготовления и обеспечить поступление этой техники в Минобороны РФ. Координатором этой работы глава государства назначил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
25 мая президент на совещании по оборонно-промышленному комплексу сообщил, что объемы поставок оружия в ВС РФ во время специальной военной операции выросли. Например, ракетно-артиллерийского вооружения войскам стали передавать в 22 раза больше, поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) увеличились в 15 раз, а боеприпасов и средств поражения — в 14 раз.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.