МИД КНР уличил США в грубом вмешательстве во внутренние дела

Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект «О содействии разрешению тибетско-китайского спора» стал грубым вмешательством во внутренние дела КНР, китайская сторона выражает решительный протест. Об этом говорится 13 июля в заявлении МИД Китая, опубликованном на его сайте.

Документ нарушает давнюю позицию и обязательства правительства США, а также основные нормы, регулирующие международные отношения, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, подрывает интересы Пекина и посылает крайне неверный сигнал силам «независимости Тибета», уточнили в китайском МИДе.

Там напомнили, что Тибет был частью Китая с древних времен, дела региона являются внутренними делами страны, а она не потерпит вмешательства каких-либо внешних сил.

«Тибет добивается новых успехов в эффективном управлении своим обществом, поддержании социальной стабильности и достижении высококачественного развития», — добавили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Пекин призвал Вашингтон выполнить обязательства по признанию Тибета частью Китая и не поддерживать «независимость».

Если США продолжат дестабилизирующие действия, то китайская сторона решительно ответит ради защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития, заключили в МИД КНР.

До этого, 8 июля, США ввели визовые санкции против властей КНР из-за ситуации в Тибете. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Пекин систематически препятствует поездкам американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибетский автономный район КНР.

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов дать симметричный ответ на решение США ввести визовые санкции в отношении ряда китайских чиновников. По его словам, все вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются внутренними делами Китая и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них.

Тибетский автономный район был основан в 1965 году. Тогда же китайский язык был введен в качестве официального и началось установление социально-экономической системы, которая работала на остальной территории КНР, отмечает «Газета.Ru».