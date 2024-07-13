Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия не намерена обсуждать с Орбаном итоги визитов в РФ и Китай
Мир
Президент Чехии анонсировал поставку 100 тыс. боеприпасов Украине за два месяца
Мир
Эрдоган заявил об отсутствии у Запада приемлемого результата по Украине
Общество
В Росавиации сообщили, что разбившийся SSJ-100 летел по утвержденному плану
Общество
Синоптики пообещали москвичам жару до +31 и кратковременные дожди 13 июля
Мир
Guardian сообщила о посещении Зеленским Великобритании после саммита НАТО
Происшествия
Обломки рухнувшего SSJ-100 раскидало на площади примерно 1 тыс. кв. м
Мир
NI рассказал о нежизнеспособности F-16 в подконтрольном РФ воздушном пространстве
Общество
В СМИ назвали главное доказательство в деле генерала Попова
Мир
Китай пообещал симметричный ответ на визовые санкции США
Мир
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским о зерновом коридоре
Мир
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне
Мир
Кеннеди-младший заявил о возможности начала ядерной войны из-за действий США
Наука и техника
SpaceX не смогла вывести на орбиту спутники Starlink из-за сбоя
Общество
Псковские власти заявили о подготовке ПВР для депортированных из Латвии россиян
Спорт
Медведев объяснил свои крики в адрес судьи в полуфинале Уимблдона-2024
Спорт
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Китай пообещал симметричный ответ на визовые санкции США

0
Фото: Global Look Press/Björn Trotzki
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай готов дать симметричный ответ на решение США ввести визовые санкции в отношении ряда китайских чиновников. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС.

Он отметил, что вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются внутренними делами Китая и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них.

«Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — прокомментировал он, добавив, что Китай призывает США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции.

Кроме того, пресс-секретарь китайской дипмиссии заявил, что используемый Вашингтоном термин «транснациональные репрессии» выдуман, только чтобы основать преследование.

Точные расчёты: Путин обсудил с лидерами ШОС расширение торговли вопреки санкциям
Турция предложила России довести товарооборот до $100 млрд, а Пакистан — наладить бартер

Вашингтон ввел против Пекина большое количество санкций. 8 июля США ввели визовые санкции против властей КНР из-за ситуации в Тибете. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Пекин систематически препятствует поездкам американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибетский автономный район КНР.

Пекин в свою очередь вводит ограничения в ответ на действия Вашингтона. Так, 12 июля Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи вооружения Тайваню. Их движимое, недвижимое и другие виды имущества в стране будут заморожены.

21 июня стало известно о том, что Китай ввел санкции против американской компании Lockheed Martin. КНР заморозила движимое, недвижимое и другое имущество высшего руководства корпорации и запретил им въезд в страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024