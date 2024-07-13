Китай пообещал симметричный ответ на визовые санкции США

Китай готов дать симметричный ответ на решение США ввести визовые санкции в отношении ряда китайских чиновников. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС.

Он отметил, что вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются внутренними делами Китая и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них.

«Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — прокомментировал он, добавив, что Китай призывает США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции.

Кроме того, пресс-секретарь китайской дипмиссии заявил, что используемый Вашингтоном термин «транснациональные репрессии» выдуман, только чтобы основать преследование.

Вашингтон ввел против Пекина большое количество санкций. 8 июля США ввели визовые санкции против властей КНР из-за ситуации в Тибете. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Пекин систематически препятствует поездкам американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибетский автономный район КНР.

Пекин в свою очередь вводит ограничения в ответ на действия Вашингтона. Так, 12 июля Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи вооружения Тайваню. Их движимое, недвижимое и другие виды имущества в стране будут заморожены.

21 июня стало известно о том, что Китай ввел санкции против американской компании Lockheed Martin. КНР заморозила движимое, недвижимое и другое имущество высшего руководства корпорации и запретил им въезд в страну.