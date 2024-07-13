Принятые президентом Украины Владимиром Зеленским после начала конфликта на Украине меры по устранению оппозиции, преподнесенные под маской политической консолидации страны, а также отмена президентских выборов свидетельствуют о его авторитаризме и желании править страной единолично. Об этом 13 июля сообщило американское издание The American Conservative.

Как пишет журнал, лидер США Джо Байден и Зеленский в более широком смысле интерпретируют конфликт на Украине как «войну демократии против автократии». Однако принятые Зеленским после начала конфликта антидемократические законы, представленные необходимыми для борьбы с Россией, на деле являются малорезультативными. В связи с чем возникает вопрос, не были ли приняты эти законодательные решения для укрепления единоличной власти Зеленского.

«Это заставляет задуматься о том, не является ли их истинной целью создание монокультурной Украины, «очищенной» от русской культуры, и водворение Зеленского во главе этой Украины», — обращает внимание The American Conservative.

Так, Верховная рада отменила выборы президента в мае этого года, что противоречит Конституции страны. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако, считают авторы материала, вне зависимости от законности полномочий Зеленского он всё больше концентрирует власть в своих руках, что может привести к более серьезным последствиям, чем отмена выборов в стране. Журнал приводит слова бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, который заявил немецкому изданию Die Welt, что в якобы демократической Украине «Зеленский правит как единоличный автократ».

В публикации также отмечается, что марте 2022 года Зеленский подписал закон, который запретил работу 11 оппозиционных партий. Социолог Владимир Ищенко из Свободного университета в Берлине сообщил, что опросы, проведенные непосредственно перед началом конфликта, показывали, что в совокупности они набирали от 16 до 20% мест в парламенте.

Запрет партий был продиктован их «связями с Россией», что, по словам Ищенко, не соответствует действительности, поскольку лидеры названных оппозиционных объединений занимают исключительно проукраинскую позицию в конфликте и «вносят свой вклад в оборону страны».

«Запрет оппозиционных партий не являлся необходимым <...> для решения насущных вопросов безопасности Украины. Запрет устранил партии, которые представляли культурные права этнических русских на востоке Украины и выступали против монокультурной Украины. Это был запрет, который ликвидировал оппозицию Зеленскому и помог ему укрепиться во власти», — пишет журнал.

Кроме этого, после начала конфликта свобода СМИ на Украине была серьезно ограничена. Зеленский оставил единственный телевизионный источник новостей под названием Telemarathon United News. По мнению журналистов The New York Times, ограничения свободы прессы на Украине «выходят далеко за рамки военных нужд» и мотивированы не столько вопросами безопасности, сколько желанием ограничить освещение работы оппозиции, а также стремлением запретить критику правительства и армии.

Как заключается в статье, упразднение оппозиционных партий и СМИ не укрепило безопасность Украины, но позволило устранить оппозицию Зеленскому.

Срок президентских полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. На этом основании Зеленский отменил выборы главы государства в своей стране и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения Конституции он теряет свои полномочия.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины не восстановить никакими ухищрениями, власть в стране удерживается незаконным путем. Он назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине. Глава государства обратил внимание на то, что, отменив выборы, киевский режим продолжает «цепляться за власть», что является действиями, которые запрещаются ст. 5 Конституции Украины. По его словам, как и в 2014 году, исполнительная власть в украинском государстве узурпирована и удерживается незаконным путем.

Кроме того, 28 мая российский лидер отмечал необходимость проведения серьезного и глубокого анализа по вопросу легитимности Зеленского. Он напомнил, что закон 2016 года Конституции Украины говорит о том, что в условиях военного положения выборы президента проводиться не могут. При этом нигде не сказано, что эти его полномочия пролонгируются, но для таких обстоятельств предусмотрена ст. 111 украинской Конституции, которая говорит о том, что фактически полномочия главы государства переходят спикеру парламента, отметил Путин.