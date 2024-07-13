Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году

Членство Грузии в Евросоюзе (ЕС) к 2030 году абсолютно реалистично, несмотря на проблемы между республикой и ЕС. Об этом 13 июля сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Я уверен, что к 2030 году вхождение Грузии в Евросоюз является абсолютно реалистичным», — сказал он, его слова приводит телеканал грузинский «Первый канал».

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия будет предпринимать для этого все шаги и к 2030 году лучше остальных стран подготовится к интеграции в ЕС. Он добавил, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений с объединением.

Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Кобахидзе назвал их оскорбительными.

Также 8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия.