Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Польши прокомментировал возможность сбивать ракеты над Украиной
Мир
Число погибших после удара ЦАХАЛ по Хан-Юнису в Газе превысило 70 человек
Происшествия
Восемь человек ранены при обстреле со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
Спорт
Зрители освистали теннисиста Джоковича после победы в полуфинале Уимблдона-2024
Общество
На Троекуровском кладбище прошло прощание с другом Высоцкого Тумановым
Армия
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Общество
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Происшествия
Момент падения самолета SSJ 100 в Подмосковье попал на видео
Интернет и технологии
СМИ сообщили о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом
Экономика
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1%
Мир
СМИ назвали размещение США Tomahawk в Европе сигналом России
Общество
Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Мир
СМИ указали на оговорки в обещаниях принять Украину в НАТО
Армия
Российские силы ПВО сбили ряд украинских ракет и 17 беспилотников
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесенном ударе по боевикам ХАМАС
Общество
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Мир
Экс-главком НАТО указал на превосходство арктического флота России

Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году

Кобахидзе: членство Грузии в ЕС абсолютно реалистично к 2030 году
0
Фото: TASS/AP
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Членство Грузии в Евросоюзе (ЕС) к 2030 году абсолютно реалистично, несмотря на проблемы между республикой и ЕС. Об этом 13 июля сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Я уверен, что к 2030 году вхождение Грузии в Евросоюз является абсолютно реалистичным», — сказал он, его слова приводит телеканал грузинский «Первый канал».

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия будет предпринимать для этого все шаги и к 2030 году лучше остальных стран подготовится к интеграции в ЕС. Он добавил, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений с объединением.

Полная заморозка: интеграцию Тбилиси в ЕС приостановили
Брюссель передумал давать минобороны Грузии €30 млн

Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Кобахидзе назвал их оскорбительными.

Также 8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024