Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей до 18 лет или до 23 лет, если они очно обучаются в вузе и у родителей нет задолженности по алиментам.

Размер выплаты, согласно закону, определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.

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