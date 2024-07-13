Восемь человек ранены при обстреле со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области

Восемь мирных жителей, предварительно, получили ранения в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июля заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он указал, что населенный пункт подвергается обстрелам уже третий день подряд.

«По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии», — написал Гладков в Telegram-канале.

Еще один пострадавший доставляется в городскую больницу №2 Белгорода. Трое пострадавших с осколочными ранениями рук и ног продолжат лечение амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени, от госпитализации она отказалась.

Гладков добавил, что в пяти многоквартирных домах города повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна, а также повреждены как минимум 16 автомобилей.

От прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, огонь потушили. В одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления, заключил губернатор Белгородской области.

Ранее, 12 июля, он сообщил, что в регионе при обстреле ВСУ погиб один мирный житель, один получил тяжелые ранения, еще три человека обратились за медицинской помощью.

11 июля в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

Также Гладков рассказал, что всего в результате атак ВСУ за день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.