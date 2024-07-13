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Гладков сообщил о состоянии одного из пострадавших при обстреле Шебекино детей

Гладков: состояние пострадавшего при обстреле Шебекино ребенка улучшилось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Состояние ребенка, пострадавшего при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино, улучшилось. Об этом 13 июля сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Состояние одного из мальчиков, которые получили ранение в шебекинском дворе, улучшилось. Второй, к сожалению, до сих пор находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Все необходимые лекарственные препараты, медицинское оборудование в нашем распоряжении есть», — сказал он в видеосообщении, размещенном в его Telegram-канале.

Гладков добавил, что 12 июля в регионе погиб один мирный житель, один получил тяжелые ранения, еще три человека обратились за медицинской помощью.

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11 июля в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

Также Гладков рассказал, что всего в результате атак ВСУ за день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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