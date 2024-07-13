Гладков сообщил о состоянии одного из пострадавших при обстреле Шебекино детей
Состояние ребенка, пострадавшего при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино, улучшилось. Об этом 13 июля сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Состояние одного из мальчиков, которые получили ранение в шебекинском дворе, улучшилось. Второй, к сожалению, до сих пор находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Все необходимые лекарственные препараты, медицинское оборудование в нашем распоряжении есть», — сказал он в видеосообщении, размещенном в его Telegram-канале.
Гладков добавил, что 12 июля в регионе погиб один мирный житель, один получил тяжелые ранения, еще три человека обратились за медицинской помощью.
11 июля в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.
Также Гладков рассказал, что всего в результате атак ВСУ за день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.