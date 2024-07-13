Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки. Об этом 13 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136-ти районах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Кроме того, в течение суток силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ATACMS, модифицированную ракету ЗРК С0200, шесть снарядов HIMARS И 17 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом в результате действий подразделений «Южной» группировки войск было нанесено поражение силам украинской армии в районах населенных пунктов Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Так, за сутки Киев на этом направлении потерял до 680 военнослужащих.

В районах Петропавловки, Синьковки, Подлимана Харьковской области, Новоселовского, Макеевкт, Червоной Дибровой Луганской Народной Республики (ЛНР), Красного Лимана и Торского ДНР были ликвидированы до 590 боевиков.

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