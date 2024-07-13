Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидировали

Пожар, возникший в результате атаки беспилотника на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, ликвидирован. Об этом заявил 13 июля губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 10:19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло утром ранее в этот день. Пожару, площадь которого составляла 200 кв. м, был присвоен третий ранг. Погибших и пострадавших не было.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.