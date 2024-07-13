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Постпред России при ОДКБ заявил об обеспокоенности ситуацией в АТР

Постпред Васильев: Запад пытается создавать военные блоки в АТР
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Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков
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ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором Запад пытается создавать военные блоки. Об этом 13 июля заявил «РИА Новости» постпред РФ при организации Виктор Васильев.

«Естественно, ситуация на Дальнем Востоке тоже не может не вызывать беспокойства. Мы видим наращивание сил НАТО в регионе, попытки создания новых альянсов и блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Васильев подчеркнул, что активность западных стран в АТР угрожает не только России, но и всему ОДКБ.

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Ранее, 10 июля, директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что США и их союзники завели ситуацию на Корейском полуострове в опасный тупик, при этом Россия не желает ее эскалации. По его словам, Вашингтон и его сателлиты поставили санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР себе на службу и используют их как инструмент постоянного давления на республику, которая не желает подчиняться Западу.

До этого, 7 июля, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поставил судьбу государства на последнее место. В частности, она указала на возможность эскалации конфликта из-за совместных учений Южной Кореи, США и Японии.

2 июля агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея впервые за последние шесть лет возобновила тренировки с боевой стрельбой на полигонах недалеко от границы с КНДР. Раньше такие учения были приостановлены в рамках соглашения между Пхеньяном и Сеулом о снижении напряженности. Кроме того, 27 июня США, Южная Корея и Япония начали первые морские многопрофильные военные учения Freedom Edge.

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