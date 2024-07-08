Сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи поставил судьбу государства на последнее место. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

«Теперь всем придется признать, что так называемый президент, избранный народом, [Юн Сок Ель] поставил судьбу Республики Корея на последнее место», — приводит ее слова пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон также отметила, что совместные учения Южной Кореи, США и Японии переходят черту и ведут к эскалации конфликта с КНДР.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что США, Южная Корея и Япония начали первые морские многопрофильные военные учения. Новые учения получили свое название Freedom Edge как производное от ранее проведенных двусторонних учений между США и азиатскими странами — Freedom Shield с Южной Кореей и Keen Edge с Японией.

До этого США, Южная Корея и Япония проводили трехсторонние военно-морские учения с участием шести кораблей, включая американский авианосец, 11–12 апреля. Учения прошли в международных водах между Южной Кореей и Японией. Их целью было заявлено улучшение мер совместного реагирования на угрозы, якобы исходящие от Северной Кореи.

Также с 4 по 14 марта Вооруженные силы Республики Корея и США проводили совместные учения Freedom Shield, в ходе которых соединенные войска были сосредоточены на многодоменных операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и на противодействии ядерным операциям. В учениях в качестве наблюдателей приняли участие представители 12 стран — членов командования ООН.