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Постпред России при ОДКБ рассказал о безуспешных попытках начать диалог с НАТО

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Фото: Global Look Press/Danny Gys
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Россия и ОДКБ не раз безрезультатно предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности. Об этом 13 июля рассказал постпред России при ОДКБ Виктор Васильев в интервью «РИА Новости».

«Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других», — сказал Васильев, добавив, что Россия готова к диалогу с западными странами, но они не выражают ответного желания.

Постпред России также заявил, что переход НАТО из Североатлантической зоны в зону Азиатско-Тихоокеанского региона хорошо заметен и Россией, и ОДКБ.

Кроме того, он добавил, что ОДКБ следит за неприкрытыми попытками Запада раскачать ситуацию в кавказском регионе и Иране.

«В случае дестабилизации ситуации в регионе это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ», — привело агентство слова Васильева.

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Ранее, 21 июля, главы МИД ОДКБ выразили озабоченность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Они также призвали к бесперебойной работе гуманитарных коридоров для оказания содействия жителям сектора Газа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 12 июля заявил о невозможности диалога с США по стратегической стабильности. По его словам США. считают Россию противником, который должен потерпеть поражение.

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