Российский боксер Батыргазиев завоевал временный пояс чемпиона мира WBA

Российский боксер Альберт Батыргазиев в ночь на 13 июля одолел ирландца Джоно Кэролла в со-главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA», который проходит в подмосковном Серпухове, и завоевал временный пояс чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 58,9 кг.

Батыргазиев выиграл поединок техническим нокаутом в девятом раунде, сообщает «Спорт-Экспресс». Действующим обладателем чемпионского пояса по версии WBA является американец Лэймонт Роуч-младший.

«Бой прошел, как и планировали, снежным комом работали. Почувствовал, что могу досрочить, воспользовался моментом. Правда, получилось не сразу, пришлось точечно начать наносить удары по печени, чтобы доработать, и все получилось», — поделился Батыргазиев после своей победы.

Он также заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира, а поможет ему в этом вера в себя, команду и болельщиков.

26-летний Батыргазиев — олимпийский чемпион, в профессиональной карьере он выиграл 11 из 11 боев. У 32-летнего Кэролла 24 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее в этот день Муслим Гаджимагомедов победил китайца Чжана Чжаосиня и завоевал титул чемпиона мира во втором тяжелом весе по версии WBA. Гаджимагомедов победил техническим нокаутом в четвертом раунде, за 10 секунд до его завершения