Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в ночь на 13 июля победил китайца Чжана Чжаосиня и завоевал титул чемпиона мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок проходил в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Серпухове и завершился победой Гаджимагомедова техническим нокаутом в четвертом раунде, за 10 секунд до его завершения, сообщает «Спорт-Экспресс».

27-летний Гаджимагомедов стал чемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг. В профессиональной карьере россиянин провел четыре боя, все закончились его победой. У 28-летнего Чжаосиня 12 побед, три поражения и одна ничья.

9 июля состоялась открытая тренировка участников турнира «Ночь чемпионов IBA». Российский боец ММА Александр Емельяненко отметил качественную организацию предстоящего турнира. Он также указал, что важно, чтобы спортсмены, отрабатывающие на тренировке свои навыки, не боялись демонстрировать их на турнире.