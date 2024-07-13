Медведев объяснил свои крики в адрес судьи в полуфинале Уимблдона-2024

Российский теннисист Даниил Медведев в пятницу, 12 июля, объяснил, за какие слова арбитру в матче полуфинала Уимблдона-2024 он получил предупреждение за неспортивное поведение.

«Я не был уверен, что был второй отскок, мне кажется, его не было. Но там есть предыстория. Однажды на «Ролан Гаррос» я проиграл [хорватскому теннисисту Марину] Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. И я подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски», — сказал Медведев на пресс-конференции, его слова цитирует «Спорт-Экспресс».

При этом, по мнению россиянина, он «не переходил черты».

Уимблдон проходит в Великобритании с 1 по 14 июля.

Ранее в этот день Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. В финале Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем.