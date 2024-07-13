Пореченков объяснил, почему VIII Фестиваль нового российского кино посвящен сказкам

Российский кинозритель в последнее время проявляет всё больше интереса к сказкам: именно в этом жанре демонстрируют большое количество работ отечественные кинематографисты. Об этом 12 июля рассказал «Известиям» президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков.

«За последнее время [в российском кино] появилось большое количество сказок. Это такой феномен ― сказки, ― который собирает огромную кассу и огромное количество зрителей, поэтому мы хотели поговорить с кинематографистами, в чем фокус, почему получилось именно так, почему сказки стали так интересны, популярны. Мы решили вспомнить те добрые сказки, которые были сняты давным-давно, еще в Советском Союзе», ― отметил собеседник.

По словам Пореченкова, если вышедшая на экраны лента удовлетворяет потребности зрителя, то она будет собирать просмотры и кассу.

Народный артист РФ добавил, что сегодня российские фильммейкеры наблюдают за вектором развития индустрии: новые проекты могут с одинаковой вероятностью направиться как в сторону коммерциализации, так в сторону развития душевных качеств зрителей.

Ранее, 9 июля, из отчета Фонда кино стало известно, что по результатам минувшего уикенда, новая часть франшизы «Три богатыря» оказалась на втором месте рейтинга лидеров кинопроката. Общая касса составила 178 млн рублей.