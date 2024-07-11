Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Второй акт» 18+

Фото: АRTE

Режиссер: Кантен Дюпьё. В ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио, Режин Мондьон, Валери Вогт, Элен Александридис, Макс Николас

Комедия Кантена Дюпьё, которая в 2024 году стала фильмом открытия 77-го Каннского кинофестиваля. Российскому зрителю режиссер знаком по недавней сюрреалистической картине «Даааааали!». Новая лента рассказывает о молодой девушке Флоранс (Леа Сейду), которая мечтает познакомить своего возлюбленного Давида (Луи Гаррель) с отцом (Венсан Линдон).

Обожаемый ею бойфренд, напротив, хочет бросить подругу, но не на произвол судьбы, а заботливо в объятия друга Вилли (Рафаэль Кенар). «Второй акт», впрочем, больше, чем история о запутанных взаимоотношениях. Это многослойный фильм, где за сюжетом скрываются размышления автора о кинематографе.

С 11 июля в кино

«Максин XXX» 18+

Фото: A24

Режиссер: Тай Уэст. В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи, Лили Коллинз, Кевин Бейкон, Джанкарло Эспозито, Чарли Роуэн Маккейн, Саймон Праст

Новый слэшер режиссера Тая Уэста привлекает внимание в первую очередь звездным актерским составом — Миа Гот («Обитель теней»), Элизабет Дебики (принцесса Диана в сериале «Корона»), Мишель Монахэн («Лучшее во мне», «Исходный код»), Лили Коллинз («Эмили в Париже», «С любовью, Рози»), певица Холзи и др.

«Максин XXX» — сиквел фильма «X» и последняя глава одноименной трилогии. Действие разворачивается в 1980-х. Максин, выжившая после событий первой части, спустя шесть лет отправляется в Голливуд, чтобы стать известной актрисой. Она получает роль в фильме ужасов. Но вскоре убийства вокруг нее начинают происходит наяву.

С 11 июля в кино

«Папуля» 18+

Фото: Creative Artists Agency (CAA)

Режиссер: Кристи Холл. В ролях: Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос Антонио Гонсале, Шеннон Гэннон

Драма «Папуля» — режиссерский дебют постановщицы Кристи Холл, которая первоначально задумывалась как спектакль. В итоге получилось трогательное кино о случайном разговоре между пассажиром такси и водителем. Шофер в исполнении Шона Пенна и героиня Дакоты Джонсон — молодая девушка, которая возвращается домой из аэропорта — откровенно беседуют на разные темы и приходят к тому, что встреча оказалась неожиданно важна для обоих.

С 11 июля в кино

«Предчувствие» 16+

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Режиссер: Бертран Бонелло. В ролях: Леа Сейду, Джордж Маккэй, Гуслаги Маланга, Даша Некрасова, Мартин Скали

Премьера футуристической драмы. Мир будущего, где люди ради достижения счастья избавляются от генетической памяти. 2044 год, из-за развития технологий никакой работы для большинства людей не осталось, улицы городов опустели. Девушка Габриэль трудится надзирательницей какого-то сложного механизма и чувствует себя глубоко несчастной. Ее проблему может решить процедура «очистки» ДНК: специальный аппарат погружает человека в сон и предлагает пережить травмирующие воспоминания прошлых реинкарнаций.

С 11 июля в онлайн-кинотеатре KION

«Не одна дома» 6+

Фото: Arna Media

Режиссер: Василий Свиридов. В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита

Отечественная комедия для семейного просмотра. На экране блогерский дуэт Миланы Хаметовой и Давида Манукяна в компании матерых актеров Равшаны Курковой, Алексея Маклакова и др.

У пятиклассницы Маши сбывается мечта любого подростка — она остается одна в огромном доме пока родители в командировке. Впрочем, счастье длится недолго. Присматривать за школьницей оставляют няню, которая и сама не прочь покутить в роскошном особняке с другом и планирует воплотить коварный план.

С 11 июля в кино

Театр

«Хомяк на Мостовой» 16+

Фото: пресс-служба LA’Театра Вадима Дубровицкого

Режиссер: Олег Тополянский. В ролях: Елена Ксенофонтова, Дмитрий Ульянов, Эльвира Болгова, Алексей Гришин

Спектакль LA’Театра Вадима Дубровицкого. История начинается с обычной ссоры двух подростков, родители которых вынуждены встретиться, чтобы уладить вопрос о выбитом зубе у одного из парней. Знакомство проходит довольно мило, супружеские пары стараются выстроить диалог разумно, уважительно и «по-взрослому». И, казалось бы, примирение уже близко, но рассказанная к слову история про хомяка, выпущенного на свободу из домашней клетки отцом пострадавшего мальчика, становится искрой, из которой разгорается пламя непримиримых споров и противоречий.

17 июля в 19:00, Театр Ермоловой

«Паяцы» 12+

Режиссер: Ханс-Йоахим Фрай. В ролях: Екатерина Семенова, Игорь Онищенко, Артем Попов, Дмитрий Чернов, Александр Полковников, Элеонора Макарова, Аббосхон Рахматуллаев, Дзамболат Дулаев

1910 год, съемочная площадка немого фильма. Группа готовится репетировать и снимать кино. На площадку прибывает группа артистов: глава кинокомпании Канио, его жена Недда, Тонио (по совместительству режиссер фильма) и Пеппе. Они приглашают всех, включая зрителей в зале, понаблюдать за процессом. Подготовка к съемкам, сами съемки, комедия, трагедия, реальность и киноиллюзия смешиваются воедино. Зрелище — не вымысел, а правда жизни.

11–13 июля в 19:00, 14 июля в 14:00, Большой театр, Камерная сцена

Музеи

«В моем доме, похожем на комод...» 0+

Фото: пресс-служба Московского государственного университета им. А. П. Чехова

14 июля Дом-музей А. П. Чехова отмечает 70-летие. Весь день в часы работы музея вход на постоянную экспозицию свободный. Почти полвека культурное и музейное сообщество добивалось открытия мемориального чеховского музея в стенах «дома-комода» на Садовой-Кудринской.

«Живу в Кудрине, против 4-й гимназии, в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, то есть красный», — представлял А. П. Чехов в письме свой новый адрес, где вместе с семьей ему суждено было прожить четыре года. Здесь произошло становление писателя как автора большой литературы: были написаны его первые крупные повести, его первые известные пьесы, поставленные в Москве и в Петербурге, отсюда в апреле 1890 года Чехов отправился в свое путешествие на каторжный остров Сахалин и на Восток.

С 14 июля Дом-музей А. П. Чехова

Выставка «Адмирал флота Николай Кузнецов» 0+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Экспозиция рассказывает о выдающемся советском военно-морском начальнике и государственном деятеле Николае Кузнецове и приурочена к его 120-летию. В нее вошло более 80 предметов, среди которых семейные реликвии, переданные для экспонирования Раисой Васильевной Кузнецовой, невесткой Николая Герасимовича.

Посетители увидят форму флотоводца, дорожные шахматы, портсигар, письменный настольный прибор, фотоаппарат времен Великой Отечественной войны, подарки, сделанные Николаю Герасимовичу товарищами по службе и многое другое.

11 июля – 11 августа, Музей Победы

«Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой» 0+

Фото: пресс-служба Музея-квартиры М. М. Плисецкой на Тверской улице

Трехкомнатную квартиру на шестом этаже в доме на углу Тверской и Мамоновского переулка Майя Плисецкая и Родион Щедрин приобрели в 1963 году, прожили там до 1991-го и продолжили останавливаться в ней вплоть до 2015-го уже после своего переезда в Мюнхен. В феврале 2022 года Щедрин передал помещение Бахрушинскому театральному музею.

Посетители смогут увидеть в экспозиции новые экспонаты: коллекцию легендарных сценических нарядов балерины от прославленных кутюрье. Майя Плисецкая — особая стихия, отдельная планета, неповторимый образ. Она опережала время и вела его за собой, всегда оставляя в истории и эстетике балета уникальный след. Поражала своим магнетизмом и стилем, собирала овации и покоряла сердца. Вдохновляла деятелей искусства, модельеров с мировыми именами, задавала новые высоты и горизонты.

С 11 июля в Музей-квартире М. М. Плисецкой на Тверской улице

«Технологии и искусство фотографии» 12+

Фото: пресс-служба Политехнического музея

Выставка Политехнического музея «Технологии и искусство фотографии» — это взгляд на становление и развитие фотографии с разных сторон. Создатели смотрят на нее как на достижение технического прогресса и как на произведение искусства. Экспозиция включила предметы из коллекции Пушкинского музея, редкие экспонаты из коллекции Политехнического музея, а также фотографии из частного собрания семьи искусствоведа, дизайнера-графика, куратора выставок Александра Лаврентьева — внука знаменитого Александра Родченко.

С 14 июня, Открытая коллекция Политехнического музея, Технополис «Москва»

Концерты

Игорь Яковенко «Элементарные частицы» 12+

Фото: пресс-служба МАММ

Фортепианный концерт «Элементарные частицы» композитора и пианиста Игоря Яковенко. Название авторской программы отсылает к субъядерной физике. Такие частицы обладают фундаментальным свойством взаимопревращаемости: при их распаде происходит не разложение на составные компоненты, а рождение новых частиц. На концерте прозвучат пьесы из альбомов False sonatas и Music Machine, а также впервые услышим несколько новых композиций.

12 июля, 21:00, МАММ

Фестивали

VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля «Горький fest»

В этом году фестиваль задействует сразу 60 площадок — не только Нижний Новгород, но и другие города области. Среди гостей: Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Екатерина Климова, Денис Шведов, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Андрей Золотарев, Жора Крыжовников, Рубен Дишдишян, Алексей Герман.

В конкурсную программу фестиваля вошли 17 фильмов. Это как полнометражные и короткометражные игровые, так и неигровые картины. Откроет фестиваль одна из самых ожидаемых и ярких новинок этого лета — «Тополиный пух». Фильмом закрытия станет короткометражная лента «Русалочка». Президент фестиваля — народный артист РФ, актер, режиссер, продюсер Михаил Пореченков.

С 12 по 19 июля, Нижний Новгород

YLETAЙ 16+

Фото: vk.com/albums-10571147

Масштабный российский фестиваль рок-музыки под открытым небом. Он пройдет на трех сценах — Северной, Западной и сцене от HiFi-стриминга «Звук». За четыре дня выступят около сотни коллективов. Среди уже объявленных участников: «Кино», «Пикник», «Княzz», Lumen, «Ария», «Сурганова и оркестр», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Мельница», IOWA, Нейромонах Феофан и др.

С 11 по 14 июля, Удмуртия