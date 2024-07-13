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Готовивший нападение на храм в Майкопе мужчина хотел сбежать в Стамбул

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Фото: ФСБ РФ
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18-летний мужчина, ранее задержанный по подозрению в планировании нападения на православный храм в Майкопе, был намерен бежать из России в Стамбул сразу после реализации террористического акта. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Республики Адыгея в пятницу, 12 июля.

«Обвиняемый приобрел электронный билет на авиарейс до Стамбула с целью скрыться от правоохранительных органов после совершения преступления», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый — гражданин РФ и Республики Таджикистан, ранее судим не был. Он являлся сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что у него был сообщник, житель Майкопа.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

В этот же день суд Майкопа назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 10 сентября 2024 года.

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Ранее, 11 июля, сообщалось, что в Майкопе предотвратили нападение на православный храм. Выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников, а также поджечь здание. Злоумышленник провел разведку, составил схему атаки и приобрел необходимые для изготовления самодельных зажигательных веществ компоненты.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). У мужчины были обнаружены и изъяты флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства. После совершения преступления он собирался уехать за границу. Позже ФСБ России опубликовала кадры задержания. На видеозаписи показано, как его задержали на улице. Он рассказал, что собирался пролезть через забор и поджечь церковь.

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