Арестован планировавший нападение на храм в Майкопе мужчина

В Майкопе суд в пятницу, 12 июля, арестовал мужчину, которые планировал нападение на православный храм и убийство священнослужителей и охранников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 10 сентября 2024 года, уточняет «РИА Новости».

11 июля сообщалось, что в Майкопе предотвратили нападение на православный храм. Выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников, а также поджечь здание. Злоумышленник провел разведку, составил схему атаки и приобрел необходимые для изготовления самодельных зажигательных веществ компоненты.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). У мужчины были обнаружены и изъяты флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства. После совершения преступления он собирался уехать за границу. Позже ФСБ России показала кадры задержания. На видеозаписи показано, как его задержали на улице. Он рассказал, что собирался пролезть через забор и поджечь церковь.