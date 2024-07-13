Австралийка Джессика Халл установила мировой рекорд в беге на 2 тыс. м
Австралийская легкоатлетка Джессика Халл на этапе Бриллиантовой лиги в Монако установила мировой рекорд в беге на 2 тыс. м. Об этом 12 июля сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций на своем сайте.
Халл сумела пробежать дистанции с результатом 5 мин 19,70 сек. Прежний мировой рекорд на этой дистанции, 5 мин 21,56 сек., был установлен в 2021 году легкоатлеткой из Бургундии Франсиной Нийонсаба.
«Это было невероятно. Когда я была одна на последнем круге, все болели за меня», — прокомментировала Халл.
Сообщается, что Халл отправится на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве пятикратной рекордсменки Океании.
Ранее, 7 июля, спортсменка из Кении Фейт Кипьегон улучшила собственный мировой рекорд в беге на 1500 м среди женщин на этапе Бриллиантовой лиги, финишировав со временем 3 мин 49,04 сек. Бегунья улучшила свой предыдущий мировой рекорд, установленный во Флоренции в июне 2023 года, на 0,07 сек.