Грунтовые оды: смогут ли Медведев и Рублев показать класс в Монако

Вслед за турниром в Чарлстоне у женщин, где до финала дошла Дарья Касаткина, у мужчин стартовал грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло, где собралась вся мировая теннисная элита, пусть и без всё еще травмированного испанца Рафаэля Надаля. Главные российские надежды, само собой, связаны с четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым, прошлогодним чемпионом этого турнира Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

Преображение Коллинз

Для Касаткиной турнир в Чарлстоне можно назвать особенным. Именно здесь в 2017-м 19-летняя Дарья завоевала свой дебютный титул WTA, отдав в финале только четыре гейма Елене Остапенко из Латвии. С тех пор россиянка провела еще 14 финалов, завоевав в общей сложности шесть трофеев.

В последнее время наметилась не слишком приятная тенденция — в решающих матчах Касаткина проиграла четырежды подряд. Последний на данный момент титул она завоевала в августе 2022-го в канадском Гранби, после чего в 2023-м в Аделаиде и Истборне, а в 2024-м также в Аделаиде и Абу-Даби в четырех финалах не взяла ни одной партии. И теперь продлила эту неприятную серию до пяти матчей и десяти проигранных сетов подряд.

При этом первая ракетка России провела очень качественный турнир, последовательно обыграв американку Эшлин Крюгер, украинку Ангелину Калинину, румынку Жаклин Кристиан и в полуфинале — пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу в изматывающем трехсетовом противостоянии 6:4, 4:6, 7:6. Это, кстати, была ее 15-я в карьере победа над теннисисткой из топ-5.

С учетом качества тенниса в Чарлстоне она могла надеяться на успех, если бы играла с кем-то другим, а не с Коллинз. В последние недели с американкой произошло какое-то феноменальное преображение. Случилось это вскоре после объявления от Даниэль, что она проводит прощальный сезон — из тенниса она собирается уйти ради материнства. К тому моменту она разок дошла до финала Australian Open, выиграла два титула (в Сан-Хосе в финале обыграла как раз Касаткину), поднималась на седьмую строчку рейтинга. Так что карьера была вроде не так и плоха, пусть к началу весны Коллинз не входила даже в топ-50 и частенько вылетала на ранних стадиях.

Но в Майами всё изменилось — Коллинз стала показывать фантастический теннис. За полторы недели в семи матчах она отдала только один сет, обыграв в финале четвертую ракетку мира Елену Рыбакину. После этого логично было взять паузу и передохнуть, но Даниэль мгновенно рванула с харда Майами на грунт Чарлстона. Казалось, что шансов у нее немного, однако чудеса продолжились — до финала она в пяти матчах проиграла лишь одну партию, выбив в том числе двух теннисисток из топ-10 — Онс Жабер из Туниса и гречанку Марию Саккари.

В двух сетах американка обыграла и Касаткину, россиянке удалось взять всего-навсего три гейма. После этого успеха Даниэль поднялась уже на четвертое место в чемпионской гонке и ворвалась в топ-15 рейтинга. А Касаткина так и не смогла вернуться в топ-10, она останется 11-й ракеткой мира.

— Хотела тебе сказать, что буду скучать, но, честно говоря, после этого матча я уже не уверена, — с улыбкой сказала Даша сопернице после финала.

После чего назвала Коллинз потрясающей личностью, которой будет не хватать. Кто знает, может, в конце 2024-го Даниэль уйдет из тенниса чемпионкой турнира Большого шлема и первой ракеткой мира. Теперь такой вариант развития событий уже не кажется фантастикой.

Все лучшие

В свое время Мария Шарапова говорила, что чувствует себя на грунтовых кортах как «корова на льду», но во второй половине карьеры дважды выиграла «Ролан Гаррос». Кто знает, может, и с Медведевым в последнее время происходит эта теннисная трансформация? По крайней мере, предпосылки для этого есть, прошлый сезон на земляном покрытии стал для него самым успешным. Да, на «Ролан Гаррос» он неожиданно вылетел в первом круге, зато не только добрался до четвертьфинала в Монте-Карло, но и сенсационно завоевал свой дебютный грунтовый титул не где-нибудь, а на «Мастерсе» в Риме.



Кстати, после той победы Даниил, несмотря на обилие полуфиналов и даже финалов, турниры на уровне ATP вообще не выигрывал. Но при этом старается особо не зацикливаться на этом. Вообще Медведев в нынешнем сезоне, образно выражаясь, не разменивается по мелочам — он сыграл в 2024 году за три с лишним месяца только четыре турнира, дойдя до финалов на Australian Open и в Индиан-Уэллсе и полуфиналов в Майами и Дубае. И будет очень здорово, если он и на грунте продолжит добираться как минимум до полуфинальной стадии.

В прошлом сезоне в третьем круге в Монте-Карло он выиграл у Александра Зверева из Германии скандальный матч, который стал стержневым в эпизоде сериала «Брейк-пойнт» от Netflix, но на следующий день на усталости уступил датчанину Хольгеру Руне. На сей раз на «Мастерсе» в княжестве Монако собрались все сильнейшие, в сетке присутствуют 14 лучших на сегодня теннисистов мира.



Причем не сказать, что Медведеву сильно повезло с жеребьевкой. Начнет он матчем с лучшим в паре француз Гаэль Монфис / австралиец Джордан Томпсон. Затем в третьем круге может сыграть с Хачановым, британцем Кэмероном Норри или аргентинцем Франсиско Серундоло, а в четвертьфинале — опять-таки со Зверевым или с мастером игры на грунте, двукратным чемпионом Монте-Карло Стефаносом Циципасом из Греции. Кроме того, в его половине сетки находится лидер чемпионской гонки итальянец Янник Синнер, с которым россиянин, как в Майами, может встретиться на стадии полуфинала. Конечно, на грунте Синнер не столь хорош, как на харде, но до возможного сражения в полуфинале обоим еще надо дойти.



Прошлогодний чемпион Монте-Карло Рублев (в финале он тогда, напомним, переиграл Руне, отыгравшись с 1:4 в решающем сете) переживает нынче нелучшие теннисные времена. С полуфинала турнира в Дубае против Александра Бублика из Казахстана его сняли за агрессивные высказывания в адрес судьи, а в Индиан-Уэллсе и Майами он суммарно выиграл лишь один матч. Хотя на своем самом любимом грунтовом покрытии Андрей вполне способен перезагрузиться.



Уже в третьем круге Рублев может выйти на австралийца Алекса де Минаура, а в четвертьфинале — на лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Хотя игра знаменитого серба, который во втором круге может сыграть с Сафиуллиным, в начале нынешнего сезона не впечатляла. Также в верхней части сетки расположились испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач.