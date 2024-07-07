Кенийка Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1 500 м
Спортсменка из Кении Фейт Кипьегон улучшила собственный мировой рекорд в беге на 1 500 м среди женщин на этапе Бриллиантовой лиги, финишировав со временем 3 минуты 49,04 секунды. Об этом сообщил 7 июля портал Barrons.
Забег состоялся в Париже на стадионе «Шарлети».
Бегунья улучшила свой предыдущий мировой рекорд, установленный во Флоренции в июне 2023 года, на 0,07 секунды.
Тогда спортсменка смогла пробежать дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды, что на 96 сотых секунды быстрее, чем рекорд эфиопки Гензебе Дибабы, установленный еще в 1991 году.
На счету Кипьегон два золота Олимпийских игр (2016 год, 2020 год) и две победы на чемпионатах мира (2017 год, 2022 год).