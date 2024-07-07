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Кенийка Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1 500 м

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Фото: REUTERS/Manon Cruz
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Спортсменка из Кении Фейт Кипьегон улучшила собственный мировой рекорд в беге на 1 500 м среди женщин на этапе Бриллиантовой лиги, финишировав со временем 3 минуты 49,04 секунды. Об этом сообщил 7 июля портал Barrons.

Забег состоялся в Париже на стадионе «Шарлети».

Бегунья улучшила свой предыдущий мировой рекорд, установленный во Флоренции в июне 2023 года, на 0,07 секунды.

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Тогда спортсменка смогла пробежать дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды, что на 96 сотых секунды быстрее, чем рекорд эфиопки Гензебе Дибабы, установленный еще в 1991 году.

На счету Кипьегон два золота Олимпийских игр (2016 год, 2020 год) и две победы на чемпионатах мира (2017 год, 2022 год).

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