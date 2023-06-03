Легкоатлетка из Кении побила мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м. Это произошло в пятницу, 2 июня, на соревнованиях Бриллиантовой лиги во Флоренции.

29-летняя спортсменка смогла пробежать дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды, что на 96 сотых секунды быстрее, чем рекорд эфиопки Гензебе Дибабы, установленный еще в 1991 году.

«Когда я пересекла финишную черту, я знала, что побила мировой рекорд, потому что я хорошо финишировала и чувствовала себя очень сильной в конце. Я знала, что всё возможно», — передает слова Кипьенгон Reuters.

25 мая сообщалось, что спортсмен из Чехии, 53-летний Йозеф Шалек 23 мая побил мировой рекорд, простояв в горизонтальной планке более девяти с половиной часов. Отмечается, что во время выполнения упражнения мужчина не показывал признаков усталости: он улыбался и разговаривал с публикой.