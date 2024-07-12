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Женская сборная РФ по футболу проиграла соперницам из КНДР в товарищеском матче

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Фото: rfs
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Первый из двух запланированных товарищеских матчей между женскими сборными по футболу из России и КНДР закончился для хозяек поля 12 июля проигрышем. Игра на стадионе «Москвич» в российской столице завершилась со счетом 3:0 в пользу корейский команды.

У победительниц голы забили Сон Ок Хон на 30-й минуте, Зин Хон Хан на 34-й и Су Рим Ким на 85-й минуте матча.

Россиянки в этот день впервые с 2021 года сыграли при зрителях, напомнил «Спорт-Экспресс».15 июля команды снова встретятся в Москве, чтобы в рамках второго товарищеского матча сразиться за победу.

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А пока любители футбола ожидают финального матча чемпионата Европы, который состоится в Берлине 14 июля. Игра между сборными Англией и Испании станет 51-й на турнире. Сборные Франции и Нидерландов, проигравшие свои полуфиналы, завоевали бронзовые медали.

12 июля бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев предположил, что у сборных Англии и Испании равные шансы победить в финале Евро-2024, однако Англии будет сложно бороться с таким соперником. По его мнению, команда Англии тяжеловесная, а испанской команде что-либо противопоставить сегодня сложно.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

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