Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч

В Германии завершается чемпионат Европы по футболу. В финальной стадии турнира приняли участие 24 сборные, которые были разбиты на 6 групп. Борьбу после групповой стадии продолжили 16 лучших команд. В итоге претендентов на титул осталось двое: сборные Англии и Испании сойдутся в решающей встрече в воскресенье, 14 июля, в 22:00 мск на «Олимпийском стадионе» в Берлине. Путь команд до финала, прогноз и история встреч — в материале «Известий».

Англия – Испания: прогноз

Аналитики Opta в финале считают фаворитами испанцев — их шансы оцениваются в 60,38%. Англичанам отдают всего 39,62% на победу. К похожему выводу пришла и статистическая компания Gracenote (Nielsen). Она оценила вероятность победы «красной фурии» без учета основного времени в 62%, а «трех львов» — в 38%.

Бывший футболист юношеских сборных Испании, экс-игрок казанского «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас считает, что у Англии будет преимущество над Испанией. По его мнению, англичане физически более сильная команда, они сильнее и быстрее. У подопечных де ла Фуэнте гораздо более сплоченная команда с большим знанием и пониманием игры, рассказал Навас в беседе с порталом «Чемпионат».

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк назвал Испанию фаворитом противостояния. Он указал, что на протяжении всего турнира они показывали лучшую игру, играли в контроль мяча. При этом он добавил, что болеть будет за англичан, отмечает «Спорт-Экспресс».

Англия на Евро-2024: состав, статистика, путь к финалу

Англия — одна из самых обсуждаемых команд любого турнира, поскольку их априори считают фаворитами. Главного тренера команды Гарета Саутгейта критикуют за пассивный футбол при наличии в группе атаки полузащитников Джуда Беллингема из «Реала», Фила Фодена из «Манчестер Сити» и нападающего «Баварии» Харри Кейна. Однако так же они играли и на Евро-2020, где уступили в финале Италии. На групповой стадии англичане одержали лишь одну победу, однако вышли из группы. В шаге от вылета они были и в 1/8 финала, где спаслись в добавленное время в игре со Словакией, а затем забили и победный мяч, выиграв 2:1.

Похожая история произошла и в четвертьфинале против Швейцарии, где Англии пришлось вновь отыгрываться. Но и здесь они сравняли счет, довели игру до серии пенальти и победили. Кейн и Беллингем на турнире забили по два мяча, но игрой они не выделяются. Саутгейт успокаивает общественность, говоря, что всё в порядке. Он даже обвинил английских журналистов в сливе тактики команды. В игре со Швейцарией команда поменяла расстановку и вышла играть в три центральных защитника, но должного эффекта это не дало.

В полуфинале против Нидерландов сборная «трех львов» вновь вышла играть в три центральных защитника, и на этот раз расстановка принесла результат. Англия выдала самый зрелищный свой матч на турнире, вырвав победу в конце игры. Главным героем стал вышедший на замену нападающий «Астон Виллы» Оли Уоткинс, который точным ударом в дальний угол вывел команду в финал. Подопечные Саутгейта выиграли о счетом 2:1.

Испания на Евро-2024: состав, статистика, матчи на чемпионате

Испания идет по дистанции турнира без потерь: команда одержала шесть побед в шести встречах. Подопечные Луиса де ла Фуэнте радуют болельщиков ярким футболом, команда делает ставку на быструю фланговую игру с активными подключениями защитников. Многочисленными разрезающими передачами «Красная фурия» регулярно вскрывает оборону соперника. Главными звездами на турнире являются 16-летний вундеркинд из «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Атлетика» Нико Уильямс. За него та же «Барселона» готова заплатить огромные деньги, но сам он не спешит уходить. Полузащитник Родри «цементирует» центр поля, давая свободу хавбекам Фабиану Руису и Дани Ольмо.

На групповой стадии «красная фурия» уверенно обыграла Албанию, Хорватию и Италию, а в 1/8 финала разгромила Грузию 4:1. В четвертьфинальной стадии им противостояли немцы, которые по мнению многих специалистов считались главными фаворитами турнира. В итоге встреча перешла в дополнительное время, где испанцы выиграли 2:1. Однако перед полуфиналом с Францией они лишились трех ключевых игроков: Педри получил травму, а Карвахаль и Ле Норман были дисквалифицированы.

В полуфинале коллектив де ла Фуэнте встречался с Францией во главе с главной звездой Килианом Мбаппе. Испания первой пропустила, однако еще в первом тайме сумела отыграться и выйти вперед, 16-летний Ямин Ямаль забил один из самых красивых голов турнира, а «фурия» выиграла 2:1.

Англия – Испания: статистика, история встреч

Команды между собой встречались 11 раз: Англия одержала шесть побед, Испания трижды праздновала успех. Примечательно, что в плей-офф крупных турниров пути коллективов пересекались однажды. Это произошло на Евро-1996 года, где за сборную «трех львов» выступал их действующий главный тренер Гарет Саутгейт. В четвертьфинальной встрече тогда англичане выиграли в серии пенальти.

После того континентального турнира коллективы не встречались ни в рамках чемпионатов Европы, ни в рамках чемпионатов мира.

Последнее противостояние состоялось в 2018 году, когда сборные играли в Лиге наций. Тогда Англия выиграла со счетом 3:2. Причем забивали за «трех львов» и «красную фурию» игроки, которые не оказались даже в заявке на Евро-2024.

Сборная Испании трижды становилась чемпионом Европы – это происходило в 1964, 2008 и 2012 году. Причем «фурия» является единственной командой в истории, которой удалось защитить титул сильнейшей команды континента.

Англия в своем активе побед на Евро не имеет. В то же время они становились чемпионами мира, но было это в 1966 году. При этом подопечные Гарета Саутгейта второй чемпионат Европы подряд дошли до решающей встречи: на Евро-2020 в серии пенальти они уступили Италии.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Финал чемпионата Европы состоится в Берлине 14 июля. Матч между Англией и Испанией станет 51-м на турнире. Судить встречу будет французский арбитр Франсуа Летексье. Сборные Франции и Нидерландов, проигравшие свои полуфиналы, завоевали бронзовые медали.