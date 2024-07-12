Бывший тренер сборной России оценил шансы финалистов Евро-2024

У сборных Англии и Испании равные шансы победить в финале Евро-2024. Такое мнение бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказал в пятницу, 12 июля.

«Предпочтительнее с точки зрения творческого порыва испанская сборная. Игра этой команды более выстроена, более продуктивна и, я бы даже сказал, для гурманов более смотрибельна. Но если говорить о конечном результате, у этой команды наиболее выстроены групповые взаимодействия. В эти взаимодействия вкладывается прежде всего хорошее игровое умение и скорость», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, Англии будет сложно бороться с таким соперником.

«Команда Англии тяжеловесная. Наверное, очень сложно сегодня что-либо противопоставить испанской команде. Может быть, порядок, индивидуальное мастерство отдельно взятых футболистов, но с точки зрения реализации командных устремлений здесь преимущество я отдаю испанцам», — заключил он.

9 июля Испания обыграла сборную Франции со счетом 2:1, сообщается на сайте kp.ru. Сборная Испании выиграла все шесть матчей и является самой результативной командой турнира, в активе команды 13 голов, уточняется на сайте aif.ru.

10 июля англичане обыграли сборную Нидерландов в полуфинале со счетом 2:1, сообщает 360.ru.

Финальный матч Евро‑2024 пройдет 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе» на финальном матче Евро-2024, передает RT. Игра начнется в 22 часа по московскому времени.

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