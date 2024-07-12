Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским о зерновом коридоре

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о возобновлении зернового коридора, оно обсуждалось с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая. Об этом 12 июля сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Теперь мы говорим: давайте вновь откроем зерновой коридор. Мы сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. <…> Моя последняя встреча с президентом России господином Путиным была об этом. Мы еще раз обсуждали эти вопросы с президентом Украины господином Зеленским на саммите НАТО», — сказал Эрдоган, его слова приводит турецкая газета Milliyet.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара старается вести диалог и с Москвой, и с Киевом. Турция подчеркивает, что обе эти страны — соседи Турции, у нее с ними долгое время были серьезные отношения, и именно поэтому Анкара старается продолжать диалог с обеими сторонами конфликта, оставаясь при этом справедливой.

Эрдоган также заявил, что во время действия зерновой сделки в 2022 году выполнялись требования этого договора, в частности, зерно поставлялось в страны Африки. Также эту продукцию в рамках сделки получала и Анкара. Турецкий лидер указал, что пока неизвестно, когда зерновой коридор начнет действовать снова, но выразил надежду, что соглашение удастся возобновить.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает никаких договоренностей, в том числе и по зерновому коридору. Песков напомнил, что Путин постоянно заявляет о своей готовности к диалогу на различные важные темы.

5 июля Эрдоган заявил, что страна надеется на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате. По его словам, РФ и Турция намерены продолжать работу над решением вопросов по российскому участку зернового коридора.

Путин 11 июня напомнил, что Россия не виновата в том, что зерновая сделка не была продлена. Президент РФ указал, что Москва поддержала предложение об этом, и именно украинская сторона отклонила его в последний момент.

Турецкий лидер еще в марте напомнил, какой была роль Анкары в заключении соглашения о черноморском зерновом коридоре, который помог многим странам мира избежать продовольственного кризиса. Эрдоган подчеркнул, что вновь готов содействовать диалогу по этой сделке, чтобы Москва и Киев смогли выработать условия ее возобновления.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее действие завершилось 17 июля 2023-го по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.