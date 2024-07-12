В Кремле не исключили договоренностей о зерновой сделке

Кремль не исключает никаких договоренностей, в том числе о зерновой сделке. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не исключает никаких договоренностей, Кремль неоднократно говорил, что он открыт для любого диалога. [Президент России Владимир] Путин открыт для диалога на базе определенного мировоззрения. Но вопросы надо рассматривать в комплексе», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности восстановления зерновой сделки.

Песков подчеркнул, что невозможно «выдирать» какие-либо вопросы из контекста, президент России про это неоднократно говорил.

5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна надеется на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате. По его словам, РФ и Турция намерены продолжать работу над решением вопросов по российскому участку зернового коридора. 4 июля Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что политическая воля турецкого лидера способствует развитию российско-турецких отношений. Кроме того, президент РФ отметил не только стремление турецкого лидера к укреплению связей с Москвой, но и качественные технические расчеты между Турцией и Россией.

До этого, 11 июня президент РФ заявил, что вины России в том, что зерновая сделка не была продлена, нет. Он напомнил, что Москва поддержала предложение, но украинская сторона в последний момент его отклонила.

В марте Эрдоган напомнил о роли Турции в заключении соглашения о черноморской зерновой инициативе, которая смогла предотвратить продовольственный кризис во многих странах мира. Также он подчеркнул, что готов снова поспособствовать переговорам, чтобы Москва и Киев имели возможность договориться об условиях возобновления сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее действие завершилось 17 июля 2023-го по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.