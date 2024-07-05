Эрдоган выразил надежду на возобновление черноморской зерновой сделки

Турция надеется на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате. Об этом заявил в пятницу, 5 июля, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Астаны, где он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, РФ и Турция намерены продолжать работу над решением вопросов по российскому участку зернового коридора. Эрдоган добавил, что на встрече было положено «очень хорошее начало, особенно в отношении черноморского зернового коридора».

«Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые получим при работе в этом направлении», — приводит слова турецкого лидера издание TRT Haber.

В ближайшее время планируется создание нового коридора, который обойдет страны Запада. Маршрут пройдет через Турцию, Африку и другие регионы, где есть потребность в продовольствии, добавил турецкий лидер.

11 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что вины России в том, что зерновая сделка не была продлена, нет. Он напомнил, что Москва поддержала предложение, но украинская сторона в последний момент его отклонила.

В марте Эрдоган напомнил о роли Турции в заключении соглашения о черноморской зерновой инициативе, которая смогла предотвратить продовольственный кризис во многих странах мира. Также он подчеркнул, что готов снова поспособствовать переговорам, чтобы Москва и Киев имели возможность договориться об условиях возобновления сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее действие завершилось 17 июля 2023-го по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.