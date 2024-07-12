Глава МВД Финляндии назвала условие для открытия границы с Россией

Финско-российская граница может открыться при изменении ситуации с безопасностью. Об этом 12 июля сообщила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

«Мы знаем, что по ту сторону границы нас ждут люди», — приводит ее слова портал Yle.

Рантанен добавила, что как только ведомство получит от властей оценку о том, что ситуация «с угрозой» снизилась, возможность открытия границ будет рассмотрена. Она уточнила, что ситуация постоянно оценивается.

В то же время подчеркивается, что пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

В свою очередь, начальник юридического отдела пограничной охраны Финляндии Санна Пало и председатель профсоюза пограничников Эркки Хирвонсало также отметили, что посты пограничного контроля могут быть открыты через определенный промежуток времени.

Ранее в этот день парламент Финляндии одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого может зависеть открытие границы с Россией. Законодательная инициатива была одобрена 167 членами парламента.

15 апреля вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Затем, 6 мая, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о том, что граница между двумя странами может открыться после вступления в силу закона о беженцах.