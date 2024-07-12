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В Москве уверены в продолжении Лондоном антироссийского курса новым правительством

Захарова: Москва не сомневается в преемственности антироссийской линии Британии
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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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Антироссийский курс Великобритании, несомненно, продолжится с приходом к власти в королевстве нового лейбористского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером. Об этом 12 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

«Сомнений в преемственности конфронтационной антироссийской линии при лейбористском правительстве у нас нет», — сказала Захарова.

По ее словам, совершенно очевидно, что правительство Стармера продолжит поддерживать киевский режим и пытаться сохранять в этой деятельности лидерство среди союзников. Кроме того, курс на противодействие России на международной арене, по всей видимости, будет для нового лейбористского кабинета министров таким же приоритетом, как и для старого консервативного. Официальный представитель МИД подчеркнула, что такая политика наносит вред, в первую очередь, собственному социально-экономическому благополучию Великобритании.

Захарова объяснила, что все эти выводы можно сделать на основании первых шагов Стармера на посту. Например, его правительство поддерживает различные ничем не подкрепленные обвинения в адрес руководства России, а также продолжает направлять Украину по пути евроатлантической интеграции. Кроме того, британский кабмин объявляет о новых мерах военной помощи Киеву и обсуждает способы изъятия замороженных российских активов.

Что известно о Кире Стармере. 5 фактов о новом премьере Британии

Ранее, 10 июля, Стармер заявил, что новое лейбористское правительство поддерживает разрешение Украине использовать британское оружие для ударов по территориям России. Кроме того, 6 июля премьер-министр Великобритании заявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Лондон подтверждает «непоколебимую приверженность» Киеву при новом правительстве.

До этого, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет оптимизма в вопросе улучшения отношений с Великобританией после смены власти в королевстве. Песков отметил, что Лондон тяготеет к отрицанию будущего двустороннего взаимодействия с Москвой, а также не склонен к гибкости и креативу в нормализации отношений.

В тот день Стармер вступил в должность премьер-министра и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. Как заверил лидер лейбористов, правительство под его руководством ежедневно будет бороться за то, чтобы люди поверили, что кабмин служит исключительно интересам избирателей.

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