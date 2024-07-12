Экс-советник генсека ОБСЕ призвал Западную Европу признать высокомерие
Западная Европа должна признать свое высокомерие. Об этом 12 июля в интервью YouTube-каналу Neutrality studies заявил швейцарский военный, экс-советник генерального секретаря ОБСЕ Ральф Боссхард.
«Я считаю, что мы должны обмениваться знаниями и опытом со странами за пределами НАТО, с государствами, которым не повезло вести военные действия», — отметил он.
Боссхард выразил мнение, что в вопросе миротворчества Швейцария могла бы многому научиться у Африканского союза.
«Если бы мы только сами признались в нашем западноевропейском высокомерии, которое препятствует такому диалогу», — указал он.
По словам экс-советника генсека ОБСЕ, политические элиты в Швейцарии слишком слабы и на них легко надавить. Затронул военный и тему украинского кризиса, отметив, что для НАТО это стало возможностью показать свою силу.
«Главной задачей следующего генсека НАТО будет сохранение единства в альянсе, а это можно сделать, только выдумав страшилку о внешней угрозе», — добавил Боссхард.
В июне, рассуждая о западных странах, бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что там наблюдается укорененная русофобия. По ее словам, каких-либо изменений в ближайшем будущем ждать не стоит. Также она указала и на то, что на Западе сейчас нет здравомыслящих политических сил, которые были бы готовы вступить в диалог с Россией.
Оценивая возможность восстановления отношений Москвы с Европой, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что сроки назвать сложно.