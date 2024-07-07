Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений России и Европы

Помощник президента России Юрий Ушаков затруднился с ответом на вопрос о возможном восстановлении отношений между Россией и Европой. Соответствующее видео 7 июля опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

В контексте приезда в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он спросил Ушакова о том, в какие сроки могут быть восстановлены контакты с Европой хотя бы на уровне 2021 года.

«Трудно сказать, мне на хватает фантазии», — резюмировал помощник президента РФ.

Орбан приехал в российскую столицу 5 июля. Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях с Европой, отмечал, что Москва воспринимает приезд премьер-министра Венгрии как попытку восстановить диалог с Евросоюзом (ЕС). По словам российского лидера, они сейчас находятся на низшей точке.