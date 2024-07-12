Эксперт назвал последствия экономической войны Китая и ЕС

Экономическая война Евросоюза и Китая может нанести ущерб Пекину. Такое мнение директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов высказал в пятницу, 12 июля.

«С точки зрения Китая мы понимаем, что это достаточно крупный рынок, это большие объемы инвестиций и здесь есть за что побороться. Они могут потерять очень большие деньги», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам экономиста, недовольство европейцев широким присутствием китайских электромобилей на их внутреннем рынке связано с экологической повесткой.

Он отметил, что европейцы — главные инициаторы энергоперехода и хотят достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Поэтому автомобили становятся главными загрязнителями, включая весь нефтеперерабатывающий комплекс, который связан с производством бензина.

«Тут вдруг у них коса на камень нашла — в тот момент, когда надо снижать объемы производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, выяснилось, что с более доступными и более дешевыми на внутренний рынок Европы вышел Китай. Не найдя технологических рычагов, которые могли бы позволить им конкурировать с Китаем, все плюнули на привычные рыночные инструменты и решили использовать а-ля санкции, то есть заградительные меры и пошлины», — объяснил Ордов.

Накануне издание The Economist написало, что ЕС готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили, передает RT.

Речь может идти о «карательном» механизме международных госзакупок, сообщает 360.ru. Он подразумевает блокировку доступа Китая к государственным тендерам по всей Европе в случае «неповиновения».

Также, по мнению издания, ЕС опасается переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, который уже пообещал ввести десятипроцентные пошлины на весь импорт, сообщается на сайте kp.ru.

Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. Такой шаг был принят из-за субсидирования производства в КНР. Размер пошлин для автопроизводителей составит от 17,4 до 37,6% от стоимости их продукции.

В конце февраля президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении ввозимых в страну автомобилей из Китая в связи с якобы потенциальной угрозой для национальной безопасности. Он поручил провести расследование в отношении китайских «подключенных» машин, которые могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры Соединенных Штатов.