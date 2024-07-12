СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем

Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает издание The Economist.

«Европа готовится к большой торговой войне. <...> Возможны дальнейшие конфликты [с Пекином], во время которых ЕС применит новые виды [торгового] оружия», — отметили в издании.

Речь может идти о «карательном» механизме международных госзакупок. Он подразумевает блокировку доступа Китая к государственным тендерам по всей Европе в случае «неповиновения».

Также, по мнению издания, ЕС опасается переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, который уже пообещал ввести десятипроцентные пошлины на весь импорт.

Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. Такой шаг был принят из-за субсидирования производства в КНР. Размер пошлин для автопроизводителей составит от 17,4 до 37,6% от стоимости их продукции.

В конце февраля президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении ввозимых в страну автомобилей из Китая в связи с якобы потенциальной угрозой для национальной безопасности. Он поручил провести расследование в отношении китайских «подключенных» машин, которые могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры Соединенных Штатов.