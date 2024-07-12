Путин подписал закон об изменении федерального бюджета на 2024 год

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в федеральный бюджет России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 12 июня.

Согласно этому закону, расходы бюджета увеличатся на 522 млрд рублей и достигнут суммы 37,2 трлн рублей, а доходы снизятся на 3 млрд рублей до суммы 35 трлн рублей. Дефицит бюджета повысится до 1,1% валового внутреннего продукта (ВВП) и составит 2,12 трлн рублей.

В документе также указано, что повысится и верхний предел внутреннего государственного долга – до 26,68 трлн рублей. Верхняя планка внешней задолженности при этом снижена до $63 млрд (€56,7 млрд).

Кроме того, увеличен прогноз по объему средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на конец года: на 319,7 млрд рублей до 11,51 трлн рублей (6% ВВП).

Эти изменения бюджета России вызваны появлением уточненного прогноза по объему ВВП страны и инфляции. Первый показатель, как ожидается, в 2024 году вырастет до 191,4 трлн рублей со 179,96 трлн рублей, а второй — снизится с 5,1% до 4,5%. Расходы планируется увеличить, чтобы реализовать поручения президента из его послания Федеральному собранию, озвученному 29 февраля. На них собираются дополнительно потратить 159 млрд рублей, а на отдельные поручения главы государства и премьер-министра РФ Михаила Мишустина — еще 179 млрд рублей.

Ранее в этот день Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года ВВП России вырос на 5%. Глава правительства рассказал, что темпы роста экономики страны превышают прогноз, хотя наблюдаются попытки помешать этому. Премьер-министр призвал профильные ведомства активно мониторить макроэкономическую ситуацию.

До этого, 20 марта, Путин сообщил, что все его поручения из послания Федеральному собранию просчитаны, и средства на их реализацию есть. Президент также подчеркнул, что граждане России ждут реализации всех этих планов и инициатив, которые в основном касаются социально-экономической политики.

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