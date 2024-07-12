Мишустин заявил о росте ВВП в России за пять месяцев на 5%

В России валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам пяти месяцев вырос на 5%. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Сегодня обсудим текущую ситуацию в экономике. Динамика остается высокой, в мае рост немного ускорился относительно апреля — до 4,5%. Если мы возьмем статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал он.

По словам главы кабмина, темпы роста российской экономики складываются выше прогнозов, несмотря на попытки помешать этому. При этом Мишустин призвал активнее заниматься урегулированием инфляции. Как отметил председатель правительства, на 1 июля она составила 4,5% с начала года.

«Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России», — подчеркнул он.

Ранее, 28 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта в стране в первом полугодии текущего года составит около 5%. До этого, 20 июня, Мишустин в ходе заседания правительства страны заявил, что ВВП России прибавил за четыре месяца 2024 года 5,1%.

В мае российский лидер поручил вывести РФ на четвертое место среди ведущих экономик мира по росту ВВП к 2030 году. Глава государства указал на то, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда, при низком уровне безработицы и снижении уровня структурной безработицы.