В «Газпром авиа» подтвердили падение самолета компании в Подмосковье

Авиакомпания «Газпром авиа» подтвердила «Известиям» факт крушения принадлежащего ей самолета SSJ 100 в Московской области в пятницу, 12 июля.

Для выяснения других обстоятельств на место крушения выехала оперативная группа предприятия.

То, что борт принадлежал «Газпром авиа», подтвердила в Telegram-канале Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уточнили, что инцидент произошел со старым самолетом, который был выпущен еще в 2014 году. Он выполнял перегоночный рейс в аэропорт. Специалисты разработчика и производителя окажут всё необходимое содействие в расследовании аварии. При этом опытный Superjet New с импортозамещенными системами проходит испытания в Жуковском и сегодня завершил испытательный полет, успешно приземлившись на аэродроме Раменское.

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал ранее в этот день в районе Коломны. На борту судна не было пассажиров, но находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли.

Очевидец аварии рассказал «Известиям», что самолет упал близ деревень Апраксино и Кудрявцево. Мужчина рассказал, что летевшее воздушное судно резко ушло вниз над лесом, а потом произошел взрыв и над местом падения поднялся дым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.