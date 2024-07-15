Россияне рассказали, что читают в путешествиях

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» провел исследование и узнал, какую литературу россияне предпочитают читать в поездках, как они выбирают книги и какие именно посоветовали бы брать в отпуск. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий» 15 июля.

Оказалось, что читают в поездках подавляющее большинство опрошенных, или 90%. У людей, которые не берут книги в отпуск, очень понятные аргументы: в 58,5% случаев причиной является желание читать дома, в 41,5% ― изучать новые места, а не книги, в 39% сказывается отсутствие времени на чтение в путешествии, а ответ «предпочитаю другие виды развлечений в отпуске» выбирали 17,1% опрошенных.

Чаще всего россияне берут в отпуск бумажные книги: так сказали 62,7% респондентов. Электронным отдает предпочтение 19,6% путешественников, аудиокнигам — 2,2%. А 15,5% признались, что не любят выбирать и везут с собой все доступные варианты.

Регулярных читателей среди путешественников, прошедших опрос, оказалось чуть больше трети: 34,6% ответили, что читают постоянно — в дороге, в кафе, в отеле, на пляже, одним словом — везде. Однако это не самый популярный ответ: 36,5% берут в руки книгу, когда всё интересное уже посмотрели или хотят сделать перерыв в изучении нового места. Остальные читают либо совсем редко, только чтобы скоротать время в дороге (27,2%), либо берут книги с собой, но в итоге так и не открывают их (1,6%).

Что касается количества прочитанного, то большинство опрошенных, или 48,5%, в поездке успевают прочесть одну книгу. Две книги удается закончить 27,2% респондентам, а 9,8% читают так много и быстро, что осиливают три и более. Оставшиеся 14,4% признались, что не успевают дочитать или дослушать и одной книги.

Самое популярное место для чтения в путешествии — самолет, поезд, машина или другой вид транспорта (84,5%). Также многие читают в отеле (54,3%) и на пляже (47,1%). Некоторые отправляются с книгой в парк (30,5%) или открывают ее в кафе, пока ждут свой заказ или едят (13,3%).

Лучшим жанром для путешествий, по мнению туристов, является роман — такие книги выбирают в поездку 69,8% опрошенных. На втором месте детективы и триллеры с 53,2% голосов, на третьем — фантастика и фэнтези (49,6%). Также на отдых берут с собой историческую прозу (24,9%), нон-фикшн (19,4%), комиксы (9,7%) и учебную литературу (8,3%). Наименее популярны оказались книги по бизнесу (5%) и детские книги (4,2%).

Интересно отдельно посмотреть на топ-3 книжных жанров, которые выбирают мужчины и женщины. В мужском рейтинге — романы (42% голосов), фантастика (35%) и детективы (33%). А вот женщины на отдыхе чаще всего читают детективы (65%), а уже после выбирают романы (46%) и фэнтези (42%). Также оказалось, что романы предпочитают более молодые читатели: их чаще всего берут с собой путешественники в возрасте до 18 лет (59%) и от 19 до 35 лет (63%). Последняя категория почти так же часто читает фантастику (60%). А вот люди постарше выбирают детективы: они оказались в топе у респондентов возрастом от 36 до 50 лет (заработав 61% голосов) и старше 50 лет (45%).

Главным критерием выбора книги в поездку является текущий интерес или тема: в соответствии с ними берут литературу 69,8% опрошенных. Многие, или 64%, в отпуске читают то, что давно хотели, но не успевали из-за работы. Другие же обращаются за советом к интернету (28%) или друзьям и знакомым (19,4%). А 16,1% просто кладут в чемодан ту книгу, что попалась под руку.

Количество страниц для большинства путешественников, или 42,9%, не имеет значения. Около трети читателей, или 33,8%, стараются брать с собой произведения не длиннее 400 страниц, а 8%, наоборот, предпочитают что-то более объемное. Для 11,4% респондентов важнее, чтобы переплет был мягким, а 3,9% рассказали, что выбирают в поездку короткие рассказы и новеллы. А вот вес книги учитывают 59,6%, остальным он не важен.

И наконец, благодаря ответам туристов удалось составить топ книг, которые стоит читать именно в путешествии. Чаще всего упоминали детективы Агаты Кристи, особенно «Убийство в Восточном экспрессе» — они набрали 6,8% голосов. На втором месте оказалась еще одна книга, напрямую связанная с поездками, — «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт; ее советуют читать в дороге и в отпуске 4,2% опрошенных. А третье место заняла повесть «Хоббит, или туда и обратно» Джона Р. Р. Толкина, которую назвали 3,7% читателей.

В июне «Работа.ру» и «СберРешения» провели исследование и узнали, по каким причинам россияне переносят свой отпуск. Выяснилось, что почти четверть россиян (24%) переносили свой отпуск в этом году. Основной причиной они назвали загрузку на работе (37%).